Sáng nay (8/6), nguồn tin riêng của PV VietNamNet cho biết, 2 nghi phạm gây ra vụ nổ súng cướp tiệm vàng, làm trọng thương Trưởng Công an xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã bị bắt.

Nghi phạm Lương Văn Đạt (SN 1990, trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) bị bắt tại nhà riêng sau 7 giờ gây án.

Đồng bọn của Đạt là Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, trú tại xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng) bị bắt giữ vào lúc 6h hôm nay, khi đang chạy trốn.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh xem camera an ninh cùng Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương và nhận định các tình tiết gây án

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, Cục phó Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và sự vào cuộc của các trinh sát nhiều kinh nghiệm, Công an huyện Kim Thành đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức phá án với quyết tâm cao là phải bắt được đối tượng ngay trong đêm.

Cụ thể, các nhóm đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát từng nhà, chốt chặn nhiều ngả đường để truy bắt 2 kẻ cướp.

Đối tượng Lương Văn Đạt.

Như đã đưa tin, vào lúc 20h ngày 7/6, tại thị tứ Đồng Gia, Đồng Cẩm, xảy ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng vàng Đức Nam.

Thời điểm này, 2 đối tượng đội mũ bảo hiểm xông vào dùng búa đập vỡ tủ kính bày vàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Doanh.

1 trong 2 nghi phạm đã nổ súng bắn 2 phát khiến ông Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977), Trưởng Công an xã Tuấn Việt (huyện Kim Thành) bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Thượng tá Bùi Đức Tài, Cục phó Cục Hình sự, Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo việc phá án cũng như quá trình vây bắt các đối tượng.

XEM CLIP: