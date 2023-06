Thông tin trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với VietNamNet, trưa 11/6.

Theo ông Tô Ân Xô, báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng sớm 11/6, một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên.

"Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và những địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất", ông Tô Ân Xô thông tin.