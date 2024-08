Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của Công ty CP xây dựng giao thông 1 về việc, đêm 26/7 và rạng sáng 27/7 trên tuyến đường tránh, đường gom TP Thanh Hóa và đường nối Quốc lộ Nghi Sơn – Sao Vàng thuộc địa phận huyện Đông Sơn liên tiếp mất 21 biển báo hiệu giao thông đường bộ, trị giá gần 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thế Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công an các huyện có liên quan nhanh chóng vào cuộc. Sau 2 ngày khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh ông Nguyễn Thế Hải (SN 1974), thường trú tại TP Thanh Hóa chính là thủ phạm.

Trước khi bị bắt, ông Hải giữ chức vụ là Hạt phó Quản lý đường bộ số 8, có trụ sở tại thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do nợ nần, khoảng 23h ngày 26/7 đến rạng sáng ngày 27/7, ông Hải đi xe máy đến các địa điểm trên dùng mỏ lết tháo vặn ốc vít nhiều biển báo rồi mang về nhà trọ cất giấu, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Thế Hải để điều tra mở rộng.