Hôm nay (31/7) Công an quận 5, TPHCM cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp nói trên.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Minh Nguyệt (50 tuổi), Trần Thị Hòa Ni (36 tuổi), Trần Thị Thu Hiền (58 tuổi), Nguyễn Quang Phú (43 tuổi) cùng ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức); Đỗ Thị Tâm (44 tuổi) và Lê Chinh Đức (58 tuổi) cùng ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi); Lê Minh Trí (63 tuổi) ngụ quận 8; Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (63 tuổi) ngụ quận 7.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Cụ thể, băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này có các thành viên cư trú ở nhiều quận, huyện khác nhau nhưng trước khi gây án họp bàn trước, phân công nhiệm vụ cụ thể từng người. Gần đây, chúng chuyên trà trộn vào các sự kiện đông người, chủ yếu là lễ tốt nghiệp, lễ hội tại các trường đại học, cao đẳng, các hội chợ - triển lãm… tại địa bàn quận 5 để gây án.

Nhóm đối tượng dàn cảnh chen lấn để móc túi, chủ yếu nhằm vào điện thoại, ví tiền. Khi chiếm đoạt được tài sản, chúng chuyển cho đồng bọn rồi cùng nhau tẩu thoát.

Công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 29/7 vừa qua, trinh sát Công an quận 5 đã phát hiện 8 đối tượng trong nhóm này cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Sài Gòn ở đường An Dương Vương. Khi nhóm đối tượng đang dàn cảnh để trộm cắp thì bị trinh sát phục kích, bắt giữ.

Nhóm đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chúng khai báo nếu tài sản trộm được là điện thoại thì đem bán cho cửa hàng điện thoại Ngọc Tài ở số 111 đường Tôn Đản, phường 14, quận 4 do đối tượng Nguyễn Ngọc Chân (41 tuổi) làm chủ. Biết rõ điện thoại có nguồn gốc do phạm tội mà có nhưng vì hám lợi, Chân vẫn thu mua lại với giá rẻ hơn so với thị trường.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận 5 đang củng cố hồ sơ các đối tượng nói trên để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TPHCM cho biết thời gian qua, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đã triển khai tuyên truyền đến các cửa hàng cầm đồ, kinh doanh điện thoại di động, máy tính và các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Nội dung tuyên truyền là nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị lợi dụng tiếp tay cho tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản… Công an yêu cầu các cửa hàng ký cam kết không mua điện thoại di động, máy tính bảng, laptop không chính chủ, bị khóa màn hình, không có mật khẩu tài khoản icloud, tài khoản google...; kịp thời thông báo đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vì lợi nhuận cố tình tiếp tay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bị cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM cũng thông tin trong 7 tháng qua, số vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản đã được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2023.