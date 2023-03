Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 3h5 ngày 10/3 tại khu vực tổ dân phố số 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng Công an huyện Văn Bàn phát hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 24C-097.69 đang đỗ ven đường có biểu hiện vận chuyển chất cấm.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai giám định tang vật gần 80kg cành và quả thuốc phiện tươi bị thu giữ. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có Đinh Hồng Quang (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai), Phạm Văn Phiếm (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai), thu giữ trên ô tô 8 bao tải, bên trong chứa quả và cành tươi cây thuốc phiện, cùng một số tài liệu liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng đã tiến hành trưng cầu giám định đối với 51kg quả cây thuốc phiện tươi và 25,6kg cành tươi cây thuốc phiện.

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã thi hành lệnh giữ và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Vũ Ngọc Tuyến (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) và Đinh Hoàng Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.