Sáng nay (3/8), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho hay đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khẩu súng kiểu dáng Rulo chứa đầy đạn - Ảnh: CACC

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đang chờ kết quả giám định để xử lý đối với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 28/7, lực lượng công an mật phục phát hiện 3 đối tượng có biểu hiện sử dụng chất ma túy đi ra từ một căn nhà ở phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An nên tiến hành áp sát, mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng là Ngô Văn Thành (SN 1972, quê Đồng Nai), Hoàng Hữu Tỉnh (SN 1995, quê Tây Ninh) và Lê Như Phước Linh (SN 1995, quê Bình Dương) khai nhận vừa mua ma túy rồi sử dụng trong căn nhà nêu.

Khám xét khẩn cấp căn nhà, công an thu giữ nhiều tép ma túy đá và dụng cụ sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, trong nhà còn có 1 khẩu kiểu dáng Rulo có đầy đạn trong ổ đạn.

Qua điều tra, căn nhà này là của đối tượng Hồ Văn Hảo (SN 1997, quê Cà Mau) cùng Nguyễn Thị Nhí (SN 1994, cùng quê Cà Mau).

Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm một bịch ma túy lớn trong nhà của đối tượng Hồ Vũ Luân (SN 2000, là em trai của Hảo).