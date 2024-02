Sáng 15/2, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đầu Xuân đến Công an các đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm sau Tết.

Trình bày báo cáo, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ Công an đã ban hành các Điện chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết. Công an các đơn vị, địa phương đã huy động tối đa lực lượng triển khai đồng bộ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, tăng cường biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu (Ảnh: Bộ Công an)

Nổi bật, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động thăm, chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh; các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa quan trọng trong dịp Tết, nhất là trong đêm Giao thừa. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tại các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ cơ sở…

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 ứng trực xuyên đêm

Công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng triển khai cao điểm các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở. Điều tra làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ. Trong dịp Tết, đã khởi tố 507 vụ, 820 bị can, bắt 358 vụ, 1.252 đối tượng đánh bạc…

Chủ động các phương án xử lý ùn tắc, tai nạn giao thông; xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tập trung kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ. Tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền bảo đảm an toàn cháy, nổ; kịp thời phát hiện, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đã phát hiện, bắt giữ 657 vụ, 697 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép.

Biểu dương nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ CAND

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá tổng quát, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, mục tiêu bao trùm, đó là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tạo dư luận rất tốt trong nhân dân; người dân được đón một cái Tết thật sự an ninh, an toàn, lành mạnh, bình yên, hạnh phúc. Có thể khẳng định, không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tốt hơn nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2023. Bộ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Bộ và các nhiệm vụ công tác công an để tạo được những bước đột phá, tạo đà cho năm 2024, trọng tâm là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Bộ Công an)

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt tinh thần quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Bộ đã đặt ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới; tập trung thực hiện những công tác trọng điểm, cấp bách để tạo đà đột phá trong năm 2024. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá – xã hội quan trọng của đất nước.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo; tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm hoạt động mạnh sau dịp Tết như đánh bạc, tín dụng đen, tội phạm ma tuý, trộm cắp…; chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng lễ hội để hoạt động phạm tội.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06; Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ Công an. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa điểm diễn ra lễ hội, đền chùa, nơi tập trung đông người. Đẩy mạnh công tác vận động thu hồi, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công.