Chiều nay (25/5), nguồn tin cho hay, Công an huyện Diễn Châu vừa phối hợp với Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt giữ đối tượng cướp tài sản trong cửa hàng điện thoại.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 hôm nay, lực lượng công an bắt được đối tượng Vũ Văn Đức (SN 2006, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu). Đức là người đã dùng súng giả và dao gây ra vụ cướp tài sản vào ngày 23/5, tại cửa hàng điện thoại Như Trình, xóm 8, xã Diễn Thành.

Đức bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Đối tượng dùng súng giả và dao uy hiếp 2 cô gái trong cửa hàng điện thoại để cướp tài sản. Ảnh chụp từ video clip

Trước đó, vào khoảng hơn 12h ngày 23/5, đối tượng Đức gây ra vụ cướp tài sản trong cửa hàng điện thoại di động. Nghi phạm này dùng vật giống súng, dao uy hiếp 2 cô gái để lấy đi một số tài sản trong cửa hàng.