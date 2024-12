Vào ngày 11/12, tổ công tác Công an quận Nam Từ Liêm cùng Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành rà soát, kiểm tra cư trú của người nước ngoài trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, phát hiện người đàn ông Trung Quốc tên Li Kai cư trú trái phép.

Li Kai có thông tin tên, ngày, tháng, năm sinh, số hộ chiếu, thị thực trùng với đối tượng truy nã của Công an TP Bắc Kinh.

Công an quận Nam Từ Liêm bàn giao đối tượng cho Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn để trao trả cho lực lượng Cảnh sát Trung Quốc. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 28/10, Văn phòng Sỹ quan liên lạc Cảnh sát Trung Quốc tại Hà Nội có Công hàm đề nghị Cảnh sát Việt Nam phối hợp xác minh, truy bắt, bàn giao đối tượng truy nã Li Kai (SN 1969) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Cảnh sát Trung Quốc.

Theo kết luận điều tra ngày 10/3/2023 của Công an TP Bắc Kinh, từ đầu năm 2018 đến tháng 2/2023, Li Kai được xác định là người sở hữu và điều hành Công ty TNHH Quanjincheng Bắc Kinh, đã phát hành và bán “thẻ ưu đãi khách hàng, thẻ lãi suất”, ký “hợp đồng đảm bảo” nhằm thu hút vốn đầu tư của khách hàng.

Trong thời gian trên, Li Kai và đồng phạm đã lừa hơn 200 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 40 triệu Nhân dân tệ.

Cảnh sát Trung Quốc xác định, Li Kai đã phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 21/7/2024, Công an TP Bắc Kinh đã ban hành lệnh tạm giam Li Kai nhưng đối tượng bỏ trốn. Do đó, Công an TP Bắc Kinh đã ra lệnh truy nã đối tượng.

Qua theo dõi di biến động, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Li Kai đang lẩn trốn tại Hà Nội nên đề nghị Công an TP Hà Nội xác minh, truy tìm đối tượng.