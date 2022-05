Bắt kẻ thủ súng, lựu đạn cùng 4.000 viên ma tuý ở Nghệ An

Hôm nay (6/5), theo thông tin từ Công an Nghệ An, trong thực hiện đề án xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, Công an huyện Kỳ Sơn vừa phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Cụ thể, khoảng 15h ngày (5/5), tại khu vực bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn cùng Công an xã Nậm Cắn; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt giữ đối tượng Lỳ Bá Đồng (SN 1984), về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Lỳ Bá Đồng cùng tang vật tại cơ quan điều tra - Ảnh Công an Nghệ An

Tang vật thu giữ gồm 4.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 1 con dao và nhiều tang vật liên quan khác.

Thông tin ban đầu Đồng khai nhận, số ma túy trên đối tượng mua bên kia biên giới nhằm mục đích về vừa sử dụng và bán lại kiếm tiền.

Được biết, đối tượng Lỳ Bá Đồng, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn là đối tượng nghiện ma túy, từng có 1 tiền án về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, trong quá trình mua bán ma túy Đồng luôn thủ sẵn súng, dao và lựu đạn phòng thân.

Công an huyện Kỳ Sơn đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo An