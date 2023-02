Bắt khẩn cấp 2 đối tượng chém chết người sau va chạm giao thông

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương sáng nay (14/2) cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP Thuận An bắt giữ Đặng Hoàng Gim (SN 1995), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1992, cùng quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang truy bắt các đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra.

Nguyễn Hoàng Phương (trái) và Đặng Hoàng Gim - Ảnh: CACC

Gim và Phương là hai đối tượng đã tham gia chém chết người sau va chạm giao thông trên đường vào ngày 12/2 ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 12/2, anh Lâm Văn Vui và Nguyễn Văn Vũ Em (cùng 36 tuổi, quê An Giang) cùng một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đến đường Thuận Giao 20 giao với đường 22 tháng 12 (phường Thuận Giao, TP Thuận An) thì xe của anh Vũ Em xảy ra va chạm với xe máy của Trần Thúc Bảo (SN 1983, quê An Giang).

Sau va chạm hai bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng được mọi người can ngăn nên bỏ đi.

Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức nên sau đó Bảo gọi thêm một số người bạn mang dao, mã tấu đi tìm anh Vũ Em để trả thù.

Hình ảnh vụ ẩu đả khiến một người bị chém tử vong - Ảnh cắt từ clip

Khi nhóm này đến đoạn đường 22 tháng 12 đoạn gần chợ Thuận Giao thì thấy anh Vũ Em và anh Vui nên đã đuổi theo chém tới tấp vào người.

Sự việc khiến anh Lâm Văn Vui tử vong, anh Vũ Em bị thương nặng.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng này để điều tra về hành vi giết người.