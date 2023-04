Sáng 13/4, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp hai đối tượng Hoàng Trung H. (17 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và Lê Mạnh Tuấn A. (17 tuổi, trú tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

2 đối tượng bị bắt vì có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: CACC

Cuối tháng 3, Công an quận Đồ Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân về việc có 2 đối tượng hiếp dâm nữ sinh N.T.L.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an quận Đồ Sơn đã tập trung điều tra. Trong quá trình xác minh, công an đã thu giữ được clip ghi lại hành vi phạm tội của 2 đối tượng, do gia đình nạn nhân cung cấp.