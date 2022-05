Sáng nay (2/5), Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng N.V.B. (67 tuổi, ở ngõ 14, phường Cầu Đất) để điều tra về hành vi hiếp dâm 2 chị em gái (8 tuổi và 13 tuổi).

Trước đó, ngày 30/4, Công an phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền) tiếp nhận trình báo của một người phụ nữ về việc hai con gái bị ông N.V.B. xâm hại khi về nhà bà nội (cùng ngõ với ông B).

Người phụ này phát hiện con gái mình bị chảy máu ở vùng kín nên gặng hỏi thì 2 con gái cho biết đã bị ông B xâm hại nhiều lần, trong thời gian dài tại nhà riêng.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường Cầu Đất đã chuyển giao hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra theo thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, Công an quận Ngô Quyền đã khi tiến hành trích xuất camera an ninh giám sát nhà hàng xóm.

Từ hình ảnh này, cơ quan công an xác định, buổi sáng cùng ngày, bé gái 8 tuổi bị ông B. dụ dỗ đưa vào nhà để thực hiện hành vi đồi bại. Camera an ninh còn ghi lại được hành vi đồi bại của người đàn ông 67 tuổi với cháu bé 8 tuổi.

Công an quận Ngô Quyền đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông B.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, trước đó, đã có ít nhất 3 lần có hành vi xâm hại tình dục với bé gái 13 tuổi (là chị của bé gái 8 tuổi).

Được biết, nhà của gia đình hai bé gái ở tại quận Lê Chân. Thỉnh thoảng, hai bé được bố mẹ đưa đến nhà ông bà nội chơi.

Theo một số người dân sinh sống trong ngõ 14, Cầu Đất, ông B. bỏ vợ đã nhiều năm nay, sống khép kín, không điều tiếng gì với hàng xóm.

Một số lần từng thấy ông B. cho tiền bé gái 13 tuổi.

Nguyễn Thu Hằng