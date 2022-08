Bắt khẩn cấp người đập phá ô tô vì nhìn chướng mắt

XEM CLIP:

Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, vừa ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Huỳnh Phước Thọ (41 tuổi, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hại tài sản của người khác.

Theo đó, mới đây mạng xã hội xôn xao về clip một người đàn ông dùng thanh gỗ đập phá liên tiếp vào đuôi xe ô tô hiệu Toyota Fortuner màu đen đậu trong hẻm nhỏ. Sau khi đập vỡ kính, người đàn ông tiếp tục đập hư kính chiếu hậu và bên sườn xe.

Huỳnh Phước Thọ tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Clip được chia sẻ đã khiến nhiều người bất bình. Thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại TP.Thủ Đức mới đây.

Trong diến biến mới nhất, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ người gây ra vụ việc trên là Huỳnh Phước Thọ. Công an xác định vụ việc xảy ra khoảng 15h chiều 31/7 tại hẻm số 14, đường số 22, phường Linh Đông, TP.Thủ Đức. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông L. (ngụ tỉnh Bình Dương) là chủ xe đã trình báo công an phường.

Ông L. khai báo, trưa hôm đó đậu xe trong hẻm để đi đám giỗ nhà người quen. Đến chiều khi ra lấy xe về thì ông thấy xe bị đập phá hư hại nghiêm trọng nên báo công an.

Xe ô tô bị đập phá hư hại nghiêm trong. Ảnh: S.C

Qua truy xét, công an đã mời ông Thọ lên làm việc và người này thừa nhận hành vi trên.



Ông Thọ khai, lúc 15h chiều, khi đi nhậu về, nhìn ô tô đậu cạnh cổng nhà mình nên thấy chướng mắt. Vì thế, người này vào nhà bếp lấy một thanh gỗ ra và đập phá chiếc ô tô như đoạn clip trên mạng xã hội phản ánh.