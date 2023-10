Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao nghi can Nguyễn Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Nguyễn Thanh Sơn tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, chiều 2/10, Nguyễn Thanh Sơn đến trường mầm non ở TP Tân An (Long An), dụ dỗ bé L.M.C. (3 tuổi, ngụ TP Tân An) cùng đi với mình. Nguyễn Thanh Sơn là bạn của cha bé gái bị bắt cóc.

Sau khi bắt cóc bé gái, Sơn đã đưa bé đến khách sạn ở phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM) và gọi điện cho gia đình bé L.M.C. yêu cầu chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản. Nếu không chuyển tiền ngay sẽ giết cháu bé.

Khi nhận được số tiền 1 tỷ đồng, Sơn nhốt bé gái trong khách sạn và đón xe khách đi tỉnh Lâm Đồng để tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã cùng các lực lượng liên quan phối hợp triển khai toàn lực lượng chốt chặn tất cả cung đường và rà soát kiểm tra tất cả xe đi ngang qua địa bàn.

Đến 21h25 ngày 2/10, lực lượng công an đã phát hiện Sơn đang trên xe khách P.T đi Lâm Đồng. Công an Đồng Nai đã tiến hành bắt giữ Sơn.

Làm việc với công an, Sơn khai nhận đã nhốt bé gái tại khách sạn S.H. ở TP.HCM và nhờ quản lý trông giữ. Sau đó, lực lượng công an đã giải cứu cháu bé và bàn giao cho gia đình an toàn.

Nghi can sau đó đã bị di lý về Công an Long An để tiến hành điều tra vụ việc.