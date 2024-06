XEM CLIP:

Ngày 10/6, Công an TP Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Nguyễn Hoàng Long (31 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin ban đầu, gần đây có một số tài xế ô tô lên các trang mạng xã hội kêu cứu về việc bị đối tượng lạ, đi xe gắn máy tiếp cận và vung gậy sắt đập phá xe khi họ lưu thông qua khu vực ngã tư Linh Xuân, thuộc phường Linh Trung, TP Thủ Đức.

Nhiều tài xế bị đối tượng lạ đập xe, nhưng không thể làm gì được. Có người cho rằng, đối tượng “hung thần” này muốn các tài xế chi tiền khi đi qua khu vực ngã tư Linh Xuân.

Đối tượng chạy xe máy, cản trước đầu ô tô tại khu vực ngã tư Linh Xuân, TP Thủ Đức. Ảnh: Cắt từ clip

Vung gậy sắt đập nứt kính ô tô rồi thản nhiên điều khiển xe bỏ đi. Ảnh: Cắt từ clip

Vụ điển hình, 5h30 sáng 4/6, anh Hà Thanh H. (38 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe tải lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về Đồng Nai. Khi xe lưu thông đến khu vực ngã tư Linh Xuân thì bất ngờ có người đàn ông đi xe gắn máy, cầm theo gậy sắt, chạy chặn đầu xe phía trước.

Người đàn ông này vung gậy sắt đập mạnh làm nứt kính chắn gió phía trước của xe tải. Trước khi rời đi, người này còn giơ điện thoại lên ghi hình lại.

Do không phải lần đầu bị "hung thần" tại khu vực ngã tư Linh Xuân vô cớ kiếm chuyện, đập phá xe tải nên trong sáng cùng ngày, anh H. đã đến Công an phường Linh Trung trình báo vụ việc.

Anh H. trích xuất camera hành trình có ghi lại diễn biến bị kẻ lạ đập xe và đăng tải trên mạng xã hội. Khi này, nhiều tài xế, chủ yếu là của xe tải, cũng lên tiếng bị kẻ lạ vung gậy sắt đập phá ô tô khi qua khu vực ngã tư Linh Xuân và có thể do cùng đối tượng trên gây ra.

Đoạn clip mà anh H. đăng tải trên mạng xã hội ghi lại rõ nhân dạng và BKS tại TP Thủ Đức, TPHCM của đối tượng.

Được biết, anh H. đã tốn khoảng 10 triệu đồng để thay kính chắn gió bị hư hại.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Linh Trung phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức để điều tra. Qua truy xét, công an bắt giữ nghi can Lê Nguyễn Hoàng Long, khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Bước đầu, Long thừa nhận đã dùng gậy sắp, đập kính chắn gió xe tải của anh H. và có thực hiện một số vụ khác. Hiện Công an TP Thủ Đức đang đấu tranh, làm rõ động cơ của Long để xử lý theo quy định pháp luật.