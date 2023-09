XEM VIDEO:

Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Long Thành bắt giữ Nguyễn Trung Thành (SN 1985, quê Lâm Đồng) là nghi can dùng súng xông vào nhà sách Phước Thái (Quốc lộ 51, xã Phước Thái, huyện Long Thành) khống chế cướp tài sản.

Nghi can dùng súng xông vào nhà sách cướp tài sản bị bắt giữ. Ảnh: M.T

Thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 20/9, chị Tô Thị Thu Thủy (chủ nhà sách Phước Thái) và một nam nhân viên đang dọn dẹp chuẩn bị về. Bất ngờ, một người đàn ông đột nhập vào nhà sách khống chế nam nhân viên, yêu cầu đóng cửa cuốn lại rồi lấy remote (điều khiển) bỏ vào túi.

Nghi can cầm súng đe dọa nam nhân viên, buộc người này đóng cửa cuốn, sau đó ép chị Thủy trói nhân viên của mình bằng sợi dây điện. Lo sợ tính mạng của mọi người, chị Thủy mở hộc tủ lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày (khoảng 12 triệu đồng) đưa cho tên cướp.

Sau khi lấy tiền, tên cướp đi ra ngoài dùng remote đóng cửa cuốn lại, băng qua quốc lộ 51 rồi tẩu thoát.

Lực lượng công an đưa đối tượng đến dựng lại hiện trường. Ảnh: M.T

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua trích xuất camera xác định, nghi can di chuyển đến nhà sách bằng xe ôm công nghệ, sau đó ngồi chờ đến lúc nhân viên dọn dẹp, chuẩn bị ra về mới xông vào gây án.

Đến tối 26/9, Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế được nghi can dùng súng cướp tài sản tại nhà sách Phước Thái. Sau khi bắt giữ, công an đã đưa nghi can đến nhà sách để dựng lại hiện trường vụ cướp.