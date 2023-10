Ngày 1/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ nghi can sát hại cô gái tại chợ đầu mối Thủ Đức vào trưa 30/9.

Nghi can này là nữ, đã khai động cơ gây án là giết người, cướp tài sản. Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM để lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.

Công an phong toả hiện trường để điều tra vụ án mạng. Ảnh: Linh An

Nạn nhân là H.T.T.T (26 tuổi, quê Long An).

Trước đó, trưa 30/9, một số tài xế xe đầu kéo đi ăn trưa về đến bãi xe tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đóng trên địa bàn phường Tam Bình), thì bất ngờ phát hiện một cô gái nằm gục trong vũng máu. Khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra. Một số nhân chứng và hình ảnh camera khu vực xung quanh cho thấy, có một người phụ nữ chở nạn nhân bằng xe gắn máy đến hiện trường.

Người này đã vật nạn nhân xuống và dùng hung khí sát hại, sau đó bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ nghi can.

Bước đầu xác định nghi can là Nguyễn Thị Dung. Về nguyên nhân gây án, Dung khai, T. có nợ nần, nên trưa 30/9 hẹn gặp nhau nói chuyện. Sau đó, Dung chở T. về bãi xe thì phát sinh mâu thuẫn cự cãi dẫn đến đánh nhau. Dung đã dùng dao tấn công, sát hại T. rồi lấy đi tiền, vòng vàng nữ trang và điện thoại.