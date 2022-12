Bắt nghi can sát hại luật sư ở TP Thủ Đức

Theo đó, lực lượng trinh sát Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa bắt giữ nghi can P.T.Đ (29 tuổi, hiện sống lang thang) để điều tra hành vi giết người.

Bước đầu xác định Đ. là nghi can sát hại ông Trịnh Văn Hoan (41 tuổi, quê Tiền Giang, là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) vào cuối tháng 7 vừa qua.

Khu vực luật sư Trịnh Văn Hoan bị sát hại, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức. Ảnh: T.L

Như đã thông tin, chiều tối 31/7, ông Hoan được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức) trong tình trạng thương tích nặng, hôn mê sâu. Người thân khai báo, ông Hoan bị kẻ lạ tấn công tại đường Song hành Xa Lộ Hà Nội, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức.

Sau đó, ông Hoan được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và tử vong sau đó ít giờ.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vào cuộc xác minh vụ việc.

Bước đầu, Công an xác định, vụ việc diễn khoảng 18h10 chiều 31/7, đồng thời ghi nhận tại hiện trường có xe gắn máy của ông Hoan và vài vết máu.

Được biết, ông Hoan là cựu Đại úy Công an, công tác tại Công an phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi xin nghỉ, ông Hoan hành nghề luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM, có văn phòng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Sau hơn 4 tháng, đến nay Công an đã bắt giữ được nghi can và mở rộng điều tra vụ án.