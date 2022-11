Truy nã nghi phạm trong vụ án giết người ở Hà Nội

Bước đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là nam giới, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m70, dáng người cao đậm, tóc cắt ngắn không bổ luống.

Theo công an, trang phục trước khi gây án, nghi phạm mặc ngoài áo khoác thể thao màu đen phía ngực trái có in chữ “ADIDAS” màu trắng; quần dài thể thao màu đen, túi quần phía trước bên trái có in biểu tượng hình “gà trống” màu trắng; đeo khẩu trang y tế màu đen; đầu đội mũ màu đen, chân đi dép có quai kiểu xỏ ngón tối màu.

Hình ảnh nghi phạm bị cơ quan công an truy nã. Ảnh: CACC



Sau khi gây án và trên đường bỏ trốn, nghi phạm mặc ngoài áo phông cộc tay, cổ tim màu đỏ, kiểu áo thể thao, trước ngực áo có in hàng chữ “T" cùng 04 dấu chấm vuông màu trắng; quần sóc màu đen; hai chân đi dép kiểu xỏ ngón tối màu.

​Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội thông báo ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng có đặc điểm như trên thì báo ngay cho đội Phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra Trọng án Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội (Đội trưởng Hoàng Thế Hiển, SĐT: 0983.304.879) hoặc trang Facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp điều tra vụ án, truy bắt đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật.