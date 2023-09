Xem Clip:

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa đã bắt được nghi can gây ra vụ án mạng khiến ông là N.V.B (52 tuổi, quê Đồng Tháp), tạm trú phường Trảng Dài tử vong.

Nghi can là Nguyễn Viết Tuấn (47 tuổi, ngụ KP1, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Tuấn bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Long Bình (TP Biên Hòa). Ảnh: B.H

Theo đó, sau hơn 12 giờ gây án tại phường Trảng Dài, lực lượng công an đã bắt giữ được Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Long Bình (TP Biên Hòa).

Lực lượng công an đã đưa nghi can về trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Bước đầu, Tuấn khai nhận là nghi can gây ra vụ việc nói trên, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc mâu thuẫn khi mua bán điện thoại.

Như VietNamNet đưa tin, sáng 29/9, ông B. chạy xe máy ở con hẻm thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hoà bất ngờ loạng choạng tay lái tông vào tường, gục bên đường. Trên người ông B. có nhiều vết đâm, mất nhiều máu rồi tử vong.

Giữa ông B. và người đàn ông khác (chưa rõ lai lịch) có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, ông B. bị đâm vào người thương tích rồi tử vong. Còn nghi can sau khi gây án nhanh chóng rời khỏi hiện trường.