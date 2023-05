Công an quận 1 (TP.HCM) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Liêu Gia Đạt (34 tuổi, ngụ ở địa phương) về tội “Cướp tài sản”. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Liêu Gia Đạt về tội “Hiếp dâm”, đồng thời mở rộng điều tra vì tình nghi đối tượng này thực hiện nhiều vụ khác.

Nghi can Liêu Gia Đạt. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 22/4, Công an phường Bến Nghé (quận 1) tiếp nhận trình báo của chị D. (32 tuổi, quê Đắk Lắk) về việc bị một thanh niên tên thường gọi là Pun đã chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm, cướp tài sản của cô.

Sau điều tra, ngoài vụ việc nêu trên, cơ quan công an tình nghi Đạt thực hiện rất nhiều vụ hiếp dâm, cướp tài sản của các cô gái quen qua mạng, nên đang mở rộng điều tra.