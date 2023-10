Tối 22/10, trao đổi với PV VietNamnet, ông Trần Đình An - Trưởng Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, đang di lý 2 đối tượng liên quan đến ra vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng 21/10 tại quán karaoke thuộc đường Kênh Dương.

Đối tượng Trung (đứng giữa) bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Sáng nay, Công an xã Ea Nam phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ 2 đối tượng gây án giết người đang trên đường lẩn trốn là: Trần Viết Trung (SN 1988) và Lê Văn Khánh (SN 1990) cùng trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Trước đó, tối 20/10, nhóm thanh niên gồm H.N.T, B.A.T (SN 1994), Đ.T.A (SN 2007), N.Đ.T (SN 1994) và N.V.T (SN 1998), đều trú TP Hải Phòng, sau khi uống rượu trên phố Văn Cao đã rủ nhau đi hát tại quán karaoke số 105 đường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Nhóm thanh niên hát karaoke đến khoảng 3h30 ngày 21/10 thì thanh toán tiền ra về. Lúc này, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke gồm Khánh và Trung.

Hiện trường xảy ra án mạng

Từ cãi vã dẫn đến xô xát, Khánh dùng dao đuổi đánh nhóm khách hát trên. Hậu quả, H.N.T tử vong, N.Đ.T và N.V.T bị thương được đưa đi cấp cứu.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Công an quận Lê Chân đã tung lực lượng điều tra và vây bắt các đối tượng gây án.

Lần theo dấu vết, biết Khánh và Trung bỏ trốn vào Tây Nguyên, Công an Hải Phòng đã phối hợp với Công an Đắk Lắk bắt giữ 2 đối tượng trong lúc chúng đang lẩn trốn tại xã Ea Nam.