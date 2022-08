Bắt nghi phạm sát hại người tình trong nhà nghỉ ở TP Thủ Đức

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Tân Tiến (38 tuổi, quê Bình Dương) để xử lý về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân bị sát hại là bà L.T.T (38 tuổi, quê Thanh Hoá).

Hiện trường vụ sát hại người tình đến chết là nhà nghỉ ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức. Ảnh: Linh An

Theo thông tin ban đầu, ngày 1/8, bà T. cùng con gái đến thuê phòng tại nhà nghỉ H.H ở Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh và ở cho đến nay. Mới đây, Tiến đến nhà nghỉ trên, thuê phòng nghỉ ngay bên cạnh.

Đến tối 3/8, nhân viên nhà nghỉ nghe ồn ào trên phòng nên lên kiểm tra. Tại đây, nhân viên tá hoả phát hiện trong phòng của Tiến, bà T. nằm bất động, đã tử vong. Cạnh đó có Tiến và con gái của bà T.

Nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, đưa Tiến về làm việc.

Tiến thừa nhận từng chung sống như vợ chồng với bà T. Gần đây, do mâu thuẫn nên bà T. dẫn con đi.

Tiến đi tìm, thuê phòng cạnh nơi ở của mẹ con bà T. trong nhà nghỉ để tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Và trong lúc nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn, Tiến đã bóp cổ người tình đến tử vong.