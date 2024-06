Giá sầu riêng giảm còn 70.000 đồng/kg

Trong khi sầu riêng Thái Lan được bán với mức giá 120 nghìn đồng/kg thì giá sầu riêng Việt Nam lại được người buôn giảm mạnh. Khảo sát của PV Báo Người Lao Động cho thấy, sầu riêng của các tỉnh, thành phía Nam đang đổ bộ địa bàn Hà Nội, với mức giá từ 70.000-100.000 đồng/kg.

Chị Hoàng Anh (Bắc Từ Liêm) chia sẻ đây là mức rất thấp so với 2-3 năm qua, bởi trước đó thường phải mua sầu riêng với khá cao từ 120.000-200.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng tại Trung Quốc và trong nước hiện giảm đáng kể do thu hoạch sầu riêng bắt đầu vào chính vụ tại Thái Lan và Đồng bằng sông Cửu Long. Giá sầu riêng Dona (Monthoong) đang ở mức 85.000-95.000 đồng/kg và Ri6 là 65.000-70.000 đồng/kg, giảm khoảng một nửa so với tháng 12/2023.

Táo Mỹ hơn 40.000 đồng/kg, trái cây nội địa tăng giá

Những ngày qua, thị trường trái cây Việt ghi nhận trường hợp lạ khi hoa quả, rau củ bình dân tăng giá dựng đứng, đắt đỏ trong khi trái cây nhập rẻ đổ đống. Theo khảo sát của PV Báo Tuổi Trẻ, táo nhập khẩu từ Mỹ tươi rói, giá rẻ, đổ đống tại siêu thị, bán theo combo 129.000 đồng/3kg, tính ra chỉ hơn 40.000 đồng/kg, còn rẻ hơn cà chua beef (50.000 đồng/kg) cũng như nhiều loại trái cây khác trồng tại Việt Nam.

Nguyên nhân nhiều loại trái cây, rau củ Việt giá tăng cao, theo nhiều tiểu thương, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiều vùng cung cấp rau, củ, quả cho TP.HCM bị ảnh hưởng hạn mặn, thiếu nước tưới dẫn đến nguồn cung giảm. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu, giá nhiều loại hoa quả, rau trái tăng mạnh.

Trong khi đó, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - giải thích giá trái cây nhập ngày càng rẻ do Việt Nam là thành viên của 16 hiệp định thương mại tự do, do đó nhiều loại trái cây ngoại nhập khẩu vào Việt Nam không bị đánh thuế.

Vượt sầu riêng, một loại quả Việt có giá đắt đỏ nhất chợ

Hè cũng là thời điểm rộ vụ thu hoạch của nhiều loại trái cây, với sản lượng tới hàng triệu tấn. Thế nhưng không phải sầu riêng mà có một loại quả khác đã vượt "vua trái cây" để có giá đắt đỏ nhất trong số những loại hoa quả nội.

Sầu riêng, dừa sáp, mận Ruby đều là những loại quả đặc sản cao cấp của Việt Nam, song giá đắt đỏ nhất chợ hiện nay lại là vải trứng Phù Cừ (Hưng Yên).

Trên “chợ mạng”, vải trứng đang gây sốt bởi quả to và giá đắt đỏ. Loại vải này được đóng vào hộp trọng lượng 5kg, giá bán tuỳ kích cỡ quả. Trong đó, phổ biến là loại 22-28 quả/kg giá bán từ 180.000-240.000 đồng/kg, hàng Vip 16-20 quả/kg giá lên tới 289.000 đồng/kg. (Xem chi tiết)

Vải trứng Phù Cừ gây sốt trên thị trường, giá đắt nhất lên tới 289.000 đồng/kg. Ảnh: Hiền Anh

Trong khi đó, 'thủ phủ' vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang năm nay mất mùa, sản lượng vải cả năm dự báo sụt giảm 50% so với năm 2023.

Do mất mùa, không có vải để bán nên giá tăng gấp rưỡi. Ông Lại Văn Thì, một người dân đi bán vải, cho biết: "Năm ngoái, vải đầu vụ có giá từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg, năm nay giá cao hơn từ 35.000-40.000 đồng/kg, tùy vào chất lượng quả". (Xem chi tiết)

Giá dừa sáp Trà Vinh tăng cao trước mùa lễ hội

Gần tuần nay, theo Báo Tin Tức, giá dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh tăng lên từ 120.000-150.000 đồng/trái, cao hơn từ 30.000-40.000 đồng/trái so với tuần trước đó.

Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh và tuần lễ Vu lan Thắng hội sẽ được tổ chức trên địa bàn huyện Cầu Kè, từ 25-31/8. Việc tổ chức Festival dừa sáp nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc của dừa sáp Trà Vinh và quảng bá đưa các sản phẩm chế biến từ dừa sáp ra thị trường thế giới.

Giá cà phê trở lại 'đường đua'

Sau cú giảm sốc đầu tháng 5, những ngày này, giá cà phê đã trở lại "đường đua" và hướng tới đỉnh lịch sử khi các nhà rang xay toàn cầu vẫn trông vào nguồn hàng của Việt Nam.

Sau nhiều phiên tăng mạnh liên tiếp, ngày 30/5, cà phê nhân xô ở nước ta được thu mua với giá 121.000-122.200 đồng/kg. Hiện Việt Nam vẫn là nguồn cung cà phê Robusta lớn nhất thế giới. (Xem chi tiết)

Giá hoa cúc Đà Lạt cao ngất ngưởng

Ghi nhận ngày 27/5 của PV Báo Tuổi Trẻ tại Đà Lạt, giá hoa cúc vẫn tiếp tục neo cao, gấp 10 lần hoa hồng, dù đại lễ Phật đản đã qua. Mức giá chênh quá cao này chưa từng có tiền lệ của ngành hoa Đà Lạt.

Tại các vựa hoa thuộc làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), hoa cúc tứ quý được mua với giá quanh mức 15.000 đồng/bó, mỗi bó có 3 cành. Các loại hoa cúc khác như đại đóa, cúc chùm sau sơ chế có giá tương tự. Còn hoa hồng nhiều loại chỉ được mua với giá dao động quanh mức 500 đồng/cành.

Giá vé máy bay giảm gần 50%, khách háo hức tìm tour du lịch trong nước

Giá vé máy bay trong nước giảm gần 50% so với cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đã giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho kỳ du lịch hè 2024 tới.

Khảo sát của VTC News sáng 26/5 cho thấy, chặng bay Hà Nội - TP.HCM thời gian bay từ đầu tháng 6-9/2024, giá vé hạng phổ thông một chiều của các hãng hàng không như Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Vietjet Air dao động từ 1,4 triệu đồng đến hơn 1,9 triệu đồng/chiều, giảm từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng so với thời kỳ cao điểm 30/4-1/5.

Một chặng bay khác giá vé cũng hạ nhiệt mạnh là chặng Hà Nội - Phú Quốc. Theo đó, giá vé một chiều, thời gian bay từ tháng 6-10/2024 của các hãng Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines dao động từ 2,6-3,5 triệu đồng/chiều (đã bao gồm thuế, phí), giảm từ 3-5 triệu đồng so với thời điểm 30/4-1/5.