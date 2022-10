Bất ngờ kiểm tra nhà thuê, phát hiện nhóm tàng trữ ma túy, thủ sẵn súng

Ngày 7/10, Công an huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố hình sự, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Thu Hiền (SN 1994, ngụ huyện Định Quán) do có con dưới 36 tháng tuổi, để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Nguyễn Hồng Thiên Bảo (SN 1993) và Nguyễn Quốc Quân (SN 1987, cùng ngụ tại TP Biên Hoà) cũng bị khởi tố, đồng thời bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Riêng đối tượng Bảo bị khởi tố thêm hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Các đối tượng Bảo, Quân và Hiền (từ trái qua) cùng khẩu súng và các tang vật khác. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Theo hồ sơ điều tra, vào tối 19/9, Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp cùng Công an xã Thạnh Phú bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà do Bảo và Hiền thuê tại ấp 1, xã Thạnh Phú.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện quả tang 3 đối tượng Bảo, Hiền, Quân cùng 2 đối tượng khác đang sử dụng ma tuý. Tiến hành kiểm tra căn nhà, công an thu giữ được 4 gói tinh thể màu trắng (ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng hơn 0,6gr) trong phòng ngủ của Bảo và Hiền cùng 1 gói ma tuý có trọng lượng 0.2gt trong cốp xe máy của Quân.

Đáng nói là khi kiểm tra thùng catton tại phòng khách, lực lượng chức năng còn tìm thấy 1 khẩu súng cùng 3 viên đạn và một số hung khí tự chế khác.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng khai nhận bản thân đều là con nghiện ma tuý. Riêng Bảo và Hiền đi mua số ma tuý trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở Bình Dương để đem về sử dụng và bán cho các con nghiện khác.

Riêng về khẩu súng, Bảo khai khi đang dọn dẹp bên hông nhà thuê thì nhặt được nên cất giấu với mục đích phòng thân và bán cho những người có nhu cầu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam