Hai trinh sát bị đối tượng buôn ma túy dùng dao tấn công

Công an tỉnh Lai Châu chiều 19/8 cho VietNamNet biết, tối qua, quá trình triển khai lực lượng vây bắt đối tượng nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy, Trung úy Lê Văn Thi và Trung úy Lường Văn Hoan, Công an huyện Sìn Hồ bị thương do đối tượng dùng dao chống trả.

Đại tá Sùng A Súa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thăm hỏi 2 cán bộ bị thương. Ảnh: Văn Thiệp

Trước đó, tổ công 681 Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc Lò Văn In (39 tuổi, ở bản Ta Pưn, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ) đi cùng một đối tượng có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

19h30 cùng ngày, tại Km 70+500, tỉnh lộ 133, bản Noong Om, xã Noong Hẻo, phát hiện 2 đối tượng trên, tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng các đối tượng tăng tốc lao thẳng xe vào tổ công tác.

Lò Văn In và con dao dùng để chống trả cảnh sát. Ảnh: Văn Thiệp

Quá trình vây bắt, Lò Văn In sử dụng dao nhọn giấu trong người chống trả lại và chém vào tay hai cảnh sát. Tại hiện trường, tổ công tác đã khống chế, thu giữ trên tay In một con dao nhọn, đối tượng còn lại đã điều khiển xe bỏ chạy.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon nghi có chất ma túy. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh truy xét.