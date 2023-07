Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu vừa công bố doanh số tháng 6/2023, trong đó lần đầu tiên trong lịch sử, người tiêu dùng tại "lục địa già" đã mua nhiều xe điện hơn so với xe chạy bằng động cơ đốt trong sử dụng dầu diesel.

Thị phần của xe máy dầu diesel đã sụt giảm xuống chỉ còn 13,4% trong báo cáo kinh doanh tháng 6, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, thị phần ô tô điện đã tăng lên 15,1% so với mức 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh xe điện toàn phần, xe sử dụng động cơ xăng lai điện Hybrid cũng chiếm tới 24,3% thị phần chung.

Số lượng ô tô có yếu tố bảo vệ môi trường bán ra tại châu Âu đã chiếm tới gần 40% tổng số xe bán ra trong một tháng. Điều này là một minh chứng rõ ràng rằng người châu Âu đang dần hình thành nên một thói quen ưa chuộng đối với các loại phương tiện kiểu mới có yếu tố sử dụng pin điện để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm phát thải khí CO2 ra tự nhiên.

Người châu Âu đang hờ hững hơn bao giờ hết đối với ô tô chạy bằng dầu diesel.

Mặc dù xe chạy xăng vẫn là loại xe phổ biến nhất được bán ra vào tháng 6 tại châu Âu, chiếm 36,3% thị phần tức hơn 1/3 tổng thị trường. Song, doanh số xe chạy xăng cũng đã giảm 2,2% so với cùng kỳ 2022.

Tại một số thị trường như Đức hay Romania, xe chạy bằng dầu diesel vẫn tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, phân khúc này đang ngày một lép vế trước các đối thủ khác tại châu Âu và đứng trước nguy cơ có thể bị khai tử.

Thị trường ô tô châu Âu đang sôi động trở lại sau 3 năm ảm đạm bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh và chiến tranh.

Cũng theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, 6 tháng đầu năm 2023, doanh số ô tô mới của toàn bộ khối EU đạt 5,4 triệu chiếc, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức doanh số tiêu thụ xe cao nhất trong suốt 3 năm qua.

Tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ukraine đang được khắc phục một cách hiệu quả khiến. Do đó, đây không còn là các vấn đề lớn. Đồng thời, bất chấp sự trì hoãn quy định khí thải Euro 7 của một số thành viên như Đức hay Italy thì nhìn chung, thị trường châu Âu đang trên đà hoàn thành đẩy nhanh chuyển đổi điện khí hóa nhắm tới mục tiêu tới năm 2035 cấm hoàn toàn đối với phân phối xe chạy động cơ đốt trong có xả thải.

Hùng Dũng (theo Motor1)

