Bất ngờ nguyên nhân vụ hai vợ chồng bị đâm gục, nghi can tự thiêu chết tại nhà

Công an tỉnh Bình Dương chiều nay (12/5) đã có thông tin chính thức về vụ án mạng khiến 2 người tử vong, một người bị thương nặng ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoan (SN 1983, ngụ Nghệ An) và anh Nguyễn Đức Tâm (SN 1984) là bạn bè của nhau, cùng hùn hạp tiền làm ăn trong lĩnh vực bất động sản.

Vào khoảng 7h ngày 12/5, anh Tâm cùng vợ là chị Nguyễn Thị Xoan (SN 1988) ở nhà tại phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì Hoan tới chơi, trong nhà lúc này còn có mẹ của chị Xoan và con nhỏ.

Trong lúc tắm, mẹ của chị Xoan nghe tiếng động mạnh ở phòng khách nên mở cửa ra xem thì tá hỏa thấy Hoan đang dùng dao đâm phía sau lưng chị Xoan.

Hoảng sợ, bà chạy lên phòng ngủ ở tại lầu 1 của vợ chồng con gái kêu cứu thì phát hiện anh Tâm đã chết tại đây. Khi trở xuống thì thấy Hoan đang lên xe bỏ đi.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan công an để điều tra.

Từ lời khai của các nhân chứng, cơ quan công an đến nơi ở của Hoan ở phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) thì thấy cổng bị khóa trong, có khói đen bốc lên trên mái nhà.

Lực lượng chức năng sau đó đã cắt khóa cổng và cửa chính để vào trong căn nhà giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, khi vào trong thì công an phát hiện Hoan đã bị chết cháy trong tư thế nằm ngửa trên giường, thi thể biến dạng.

Theo xác minh của lực lượng chức năng, Hoan và anh Tâm là bạn của nhau, trước đây có hùn hạp tiền kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nhưng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do nghi can gây án đã tử vong nên cơ quan điều tra sẽ không khởi tố vụ án.

Xuân An