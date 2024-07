Hiện nay, giá mua một chiếc xe ô tô điện vẫn cao hơn đôi chút so với một chiếc xe sử dụng xăng/dầu tương tự. Đó là một trong những lý do khiến người Mỹ ngại chuyển sang mua và sử dụng xe điện. Tuy nhiên, nếu xét về lâu dài, sử dụng xe điện với chi phí sạc pin rẻ hơn sẽ giúp chủ nhân tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể so với các loại xe nhiên liệu hoá thạch.

Mới đây, J.D. Power - một công ty chuyên phân tích dữ liệu của Mỹ đã công bố nghiên cứu của mình về chi phí sử dụng xe điện trên quy mô 50 bang tại nước này. Nghiên cứu được tính toán trên tổng số tiền một người bỏ ra để mua xe mới và vận hành nó trong vòng 5 năm, đồng thời có so sánh với một chiếc xe chạy xăng với thời gian sử dụng tương tự tại mỗi bang.

Nghiên cứu của JD Power cho thấy, chi phí sở hữu và sử dụng xe điện sẽ tiết kiệm được trung bình hơn 3.000 USD trong vòng 5 năm so với xe xăng, nhưng con số này lại khá chênh lệch giữa các bang. Ảnh: Carscoops.

Kết quả khá bất ngờ khi có sự phân hoá về chi phí sử dụng xe điện rất mạnh giữa các tiểu bang. Đa số cho thấy, việc sở hữu và sử dụng xe điện "lãi lớn" so với các dòng xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch tương tự.

Cụ thể, tại bang New Jersey, sau 5 năm sử dụng xe điện, chủ nhân có thể "bỏ túi" được tới 10.345 USD (263 triệu đồng) so với việc mua và sử dụng một chiếc xe chạy xăng. Đây cũng là tiểu bang có chi phí sử dụng xe điện thấp nhất tại Mỹ nhờ chính sách hỗ trợ thuế riêng cho người mua xe điện mới, cùng với đó là việc trợ giá điện sạc pin cho xe từ chính quyền bang.

Người mua xe điện ở bang Nevada cũng có thể tiết kiệm được 9.216 USD (234 triệu đồng) trong 5 năm, xếp thứ hai. Bang Illinois xếp thứ ba khi chủ xe điện có thể tiết kiệm được 8.751 USD ( 222 triệu đồng) cho 5 năm.

Tiếp đến là các bang Colorado (8.493 USD); NewYork (7.574 USD); Utah (7.113 USD); Massachusetts (7.009 USD); Arizona (6.146 USD); New Mexico (6.165 USD); Maryland (5.348 USD),...

Các bang còn lại, số tiền "tiết kiệm" được từ việc chuyển sang sử dụng xe điện đều dưới 5.000 USD/5 năm. Ít nhất là bang Vermont với chi phí tiết kiệm được chỉ là 29 USD, gần như tương tự so với xe xăng/dầu truyền thống.

Chi phí sử dụng xe điện tại Mỹ còn phụ thuộc vào chính sách khuyến khích của từng bang về thuế phí và giá điện sạc. Ảnh: Carscoops.

Tuy nhiên vẫn có 2/50 bang có chi phí sử dụng xe điện trong vòng 5 năm cao hơn so với xe xăng là West Virginia (1.800 USD - xấp xỉ 46 triệu đồng) và Maine (1.619 USD - xấp xỉ 42 triệu đồng). Điều này được giải thích là bởi chính các tiểu bang trên không có chính sách khuyến khích người dân mua xe điện, trong khi giá sạc điện đắt đỏ hơn nhiều so với xăng/dầu.

Nghiên cứu của JD Power cho thấy, mức tiết kiệm trung bình trên tất cả 50 bang của nước Mỹ là 3.161 USD (80 triệu đồng), tức là mỗi năm vào khoảng 16 triệu.

Đây cũng là con số khiến nhiều người phải suy ngẫm, giúp đi đến thay đổi trong nhận thức và hành vi mua hàng. Bởi trước đây, khách hàng chỉ quan tâm đến giá xe ban đầu mà ít tính toán đến chi phí nhiên liệu và sửa chữa trong quá trình sử dụng.

Theo Carscoops

