Là khách mời trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ có niềm đam mê với những ca khúc tiếng Anh. Anh cũng giới thiệu hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) lên sân khấu song ca bản nhạc yêu thích Nothing's gonna change my love for you.

Phần biểu diễn của 2 con trai nghệ sĩ Xuân Bắc khiến khán giả bất ngờ và thích thú. Nhiều người khen hai bạn trẻ có tố chất nghệ sĩ, đặc biệt Bi béo sở hữu giọng khỏe và vang, trong khi đó Khánh Minh tiếng hát lại ấm áp.

Về phần mình, nghệ sĩ Xuân Bắc tự hào chia sẻ, các con hát hay và phát âm tiếng Anh chuẩn hơn bố nhiều.

Cũng tại chương trình, Võ Nguyên hài hước kể về gia đình. Theo Nguyên, người hay hát nhất trong gia đình chính là bố Xuân Bắc, người hát có phong cách mạnh mẽ chính là mình.

Sau phần biểu diễn của hai con trai, NSƯT Xuân Bắc cũng khoe giọng với ca khúc Câu hò bên bờ hiền lương.