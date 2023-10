Ngày 18/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Phong (38 tuổi, phường 5, TP Trà Vinh) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam bị can Dương Ngọc Hân (vợ của bị can Phong).

Bị can Ngô Thanh Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Đây là vụ án được phát hiện từ nguồn thông tin của người dân báo qua số điện thoại “đường dây nóng” của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo cơ quan điều tra, bị can Phong cùng vợ cho nhiều người vay với lãi suất 2%/ngày, 60%/tháng và 720%/năm, vượt quá lãi suất 36,5 lần theo quy định của pháp luật.

Bị can Phong và vợ mỗi ngày sẽ đi thu tiền lãi của những người vay bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Cơ quan điều tra đã chứng minh được có 7 người vay tiền của vợ chồng bị can Phong với hơn 1,1 tỷ đồng và đã đóng lãi 920 triệu đồng. Vợ chồng bị can Phong thu lợi bất chính 308 triệu đồng. Đây là số tiền thu lãi chênh lệch so với lãi suất quy định của Nhà nước.

Quá trình khám xét nơi ở của vợ chồng bị can Phong, cơ quan điều tra thu giữ nhiều mã tấu, gậy điện...