Bắt người đàn ông phóng hoả đốt nhà khiến 2 mẹ con chết thảm

Tối 2/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nam (39 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) để điều tra hành vi “Giết người”. Nghi phạm Nam là người phóng hỏa đốt nhà khiến hai mẹ con người phụ nữ chết thương tâm.

Nghi phạm Trần Văn Nam tại Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 2h30 ngày 2/11, người dân phát hiện căn nhà nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A bốc cháy dữ dội nên gọi báo Công an.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường chữa cháy.

Lúc này, trong nhà có ông Lâm Tuyền Dân (64 tuổi) và hai người cháu là chị Thái Cẩm Châu (38 tuổi) và bé Thái Bảo Trân (7 tuổi, con của chị Châu).

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đã phá cửa kịp thời giải cứu ông Dân ra ngoài. Tuy nhiên, chị Châu và bé Trân tử vong trong vụ cháy.

Công an xác định vụ việc có tính chất phức tạp, nghi vấn đây là một vụ án giết người.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiến Tầm

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an TP Châu Đốc tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Nam là người có biểu nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nam khai, đầu năm 2022, anh ta quen biết và sống như vợ chồng với chị Châu. Được một thời gian, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Châu không chung sống với Nam nữa.

Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, Nam về nhà sau khi uống hết 1,5 lít rượu, nhớ lại việc gần đây, Châu có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định phóng hoả giết chết 2 mẹ con người tình.