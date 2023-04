Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với bị can Phạm Thị Lùng (34 tuổi, ngụ xã An Xuyên, TP Cà Mau) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Phạm Thi Lùng. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Cà Mau

Theo điều tra ban đầu, năm 2016, bị can Lùng quen biết với người một người phụ nữ ở Cà Mau. Lúc này, bị can Lùng giới thiệu mình tên Phạm Kim Liền, đang công tác tại Công an tỉnh Cà Mau.

Để tạo lòng tin, bị can Lùng gửi hình mặc trang phục An ninh nhân dân, cấp hàm thượng úy, có bảng tên, số hiệu cho người phụ nữ nói trên xem. Sau khi thấy người phụ nữ tin tưởng, bị can Lùng hỏi mượn tiền nạn nhân để giải quyết công việc cá nhân.

Bằng thủ đoạn này, bị can Lùng đã lừa đảo nhiều người trên địa bàn tỉnh Cà Mau, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.