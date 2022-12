Bắt Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong

Ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án; các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Anh Huy, Phạm Duy Cường, Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Bộ Công an

Các bị can (từ trái qua phải): Đặng Hoài Nhân, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng. Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bị khởi tố điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trước khi làm Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận, ông Phong từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính.

Ngoài ông Phong, có 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:

Đặng Hoài Nhân (SN 1965) Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận.

Nguyễn Thanh Cho (SN 1973), chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Lê Nam Hưng (SN 1980), Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Phạm Duy Cường (SN 1974), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Lê Anh Huy (SN 1977), Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1962), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn.