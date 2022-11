Bộ Công an phá đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng

Đây là chiến công của Cục Cảnh sát hình sự cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đồng Nai khi nạn cá độ bóng đá đang vào mùa cao điểm, giải bóng đá thế giới World Cup 2022 diễn ra chỉ vài ngày.

Cụ thể, qua điều tra, theo dõi, ngày 21 và 22/11 các lực lượng phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự làm chủ công đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc quy mô dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an đã bắt giữ 14 người và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Bộ Công an đã bắt 14 người có vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá quy mô cực lớn. Ảnh: CA

Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây cá độ này thực hiện qua các trang mạng bong88 và Agbong88, do nhóm người Việt trong nước tổ chức, điều hành.

Nhóm này chia nhiều cấp độ quản lý khác nhau, hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, phân chia nhiều tài khoản để giao trang cho các đại lý cấp dưới, cho khách đánh bạc.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Các nghi can cầm đầu đã "ẩn thân" để hoạt động và mùa World Cup 2022 này đã tổ chức các đại lý rộng khắp. Ảnh: CA

Việc chung chi thắng - thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng theo quy ước riêng.

Cục Cảnh sát hình sự làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng 3 năm nay, số tiền thắng – thua cực lớn. Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng là 'mắt xích' trong đường dây này.