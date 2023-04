Ngày 8/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc có nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn xã Hữu Thạnh.

Một ngày trước, Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An ập vào kiểm tra căn nhà nằm tại ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 56 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà cựa và lắc tài xỉu.

56 đối tượng bị bắt quả tang vì đánh bạc, tổ chức đánh bạc ở Long An

Khi thấy lực lượng cảnh sát ập vào, các "con bạc" nháo nhào bỏ chạy và tìm cách tẩu tán tang vật nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ căn nhà, khống chế các đối tượng.

Ngoài lập biên bản ghi nhận vụ việc, cảnh sát cũng tạm giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị mà các đối tượng sử dụng, mang theo để đánh bạc, tổ chức đánh bạc gồm tiền mặt, điện thoại di động, 53 xe máy và 3 xe ô tô.

Công an huyện Đức Hòa đang tạm giữ nhiều đối tượng và tiến hành lấy lời khai, xác minh điều tra, làm rõ vụ việc.

Hồi cuối tháng 3/2023, một tụ điểm đánh bạc tại ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc bị cảnh sát triệt phá. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 21 bị can về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc.