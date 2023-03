Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố vụ án, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 21 đối tượng có hành vi tụ tập trong nhà riêng đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, 6 đối tượng bị tạm giam 4 tháng về tội tổ chức đánh bạc, 15 đối tượng bị tạm giam 3 tháng về tội đánh bạc. Ngoài ra, công an đang xác minh, điều tra để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật với một số đối tượng khác.

Các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc bị công an bắt quả tang. Ảnh: MĐ

Trước đó, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An kiểm tra căn nhà tại ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc do Nguyễn Văn Đỏ (43 tuổi) làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang Đỏ và các đồng phạm đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tài xỉu, đá gà qua mạng internet, thắng thua bằng tiền mặt.

Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc như tiền mặt, máy tính.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Đỏ mở tụ điểm đánh bạc tại nhà riêng và thuê 5 đối tượng gồm Nguyễn Thị Pool (41 tuổi, ngụ Bến Tre), Dương Văn Phố (40 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế), Lê Hoàng Khang (25 tuổi, ngụ Kiên Giang), Nguyễn Duy Linh (27 tuổi) và Chung Thành Phước (46 tuổi, cùng ngụ Bến Tre) vận hành bấm máy đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đánh bạc và kiểm đến số tiền chung chi của các con bạc.

Hiện vụ việc tiếp tục được Công an huyện Đức Hòa điều tra, làm rõ.