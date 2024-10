XEM CLIP:

Tối 28/10, Công an quận Gò Vấp đã bắt giữ đối tượng N.A.T (44 tuổi), là người lái ô tô tông người đi đường; khi lực lượng công an đến giải quyết thì phóng xe tẩu thoát khiến 1 cán bộ công an bị thương.

Công an làm việc với đối tượng N.A.T. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, 0h25 sáng 27/10 T. điều khiển xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên đường Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp thì tông vào xe gắn máy do anh Đ.C.B. (31 tuổi) đang chở vợ. Cú tông làm cho vợ chồng anh B. té xuống đường, xây xát nhẹ.

Tuy nhiên, sau đó T. vẫn phóng ô tô tẩu thoát. Anh B. cùng 1 số người đi đường đã truy đuổi, chặn được xe ô tô lại. Tuy nhiên, lúc này, T. không thừa nhận gây ra vụ va chạm. Do đó, anh B. đã gọi điện báo cho công an địa phương.

Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip

Nhận tin báo, tổ công tác Công an phường 7 đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Lúc này T. đang ngồi tại vị trí lái của ô tô.

Cán bộ Công an phường 7 đến gần, yêu cầu T. xuống xe để làm việc nhưng đối tượng không chấp hành. Đột ngột, T. điều khiển phương tiện tăng tốc tháo chạy trong khi cửa xe còn mở khiến cánh cửa va vào mặt của cán bộ công an phường làm xây xát, gây choáng.

Đến chiều tối 28/10, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng T. để lấy lời khai, xử lý theo quy định.