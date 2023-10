Ngày 31/10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huỳnh Thị Sen, Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra thông báo đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Sen (SN 1965, ở 44/4 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Quy Nhơn năm 2020.

Dự án Khách sạn - Trung tâm tiệc cưới của Công ty Cổ phần Kim Triều dang dở gần 10 năm tại TP Quy Nhơn. Ảnh: D.P.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2018, Huỳnh Thị Sen là Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Triều, lấy lý do kinh doanh, đưa ra cam kết về thời gian trả nợ để vay mượn cá nhân nhiều lần, với số tiền lớn.

Đến thời hạn thỏa thuận, bị can không có tiền trả cho bị hại nên cộng nợ lãi và gốc để viết lại “giấy mượn tiền”, “giấy vay tiền”, tiếp tục hứa hẹn thời gian trả nợ. Sau đó, Sen dùng thủ đoạn gian dối để chối bỏ trách nhiệm đối với khoản tiền còn nợ nhằm chiếm đoạt.

Để công tác điều tra vụ án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông báo ai là bị hại có liên quan đến việc bị Huỳnh Thị Sen dùng thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tiền hoặc biết Sen có hành vi vi phạm pháp luật khác mà chưa viết đơn tố cáo thì làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (địa chỉ: 41 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn; điện thoại: 069.434.9334 hoặc Điều tra viên Hoàng Thanh Quang; điện thoại: 0903.671.891) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này mà bị hại không gửi đơn yêu cầu thì Cơ quan CSĐT công an tỉnh không chịu trách nhiệm giải quyết.

Diễm Phúc