Sáng nay (20/11), liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ huyện An Phú) - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Hào Kiệt.

Bị can Giỏi bị bắt về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Giỏi. Ảnh T.T

Theo kết quả điều tra, tại gói thầu số 11 của dự án “xử lý sạt lở khẩn cấp sạt lở bờ sông Hậu”, bị can Giỏi đã có hành vi trực tiếp chỉ huy, điều hành hoạt động thi công, phụ trách chất lượng và nghiệm thu hạng mục "Đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xối bằng xà lan 200T" thiếu gần 14.000m3 cát, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 9,6 tỷ đồng…

Cơ quan Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Giỏi. Ảnh: T.T

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Du (56 tuổi) - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang về cùng tội danh trên.

Cùng bị bắt còn có Ngô Hồng Việt Chương (44 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Song Tiến và Phạm Quang Vinh (35 tuổi) - nhân viên công ty về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

