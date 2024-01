Tối 8/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Đình Duy (34 tuổi, trú tổ 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B.

Đối tượng Trần Đình Duy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Quá trình làm nhiệm vụ, đến đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư số 8 (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) tổ công tác phát hiện Trần Đình Duy chạy xe máy chở 15 cây sắt, đi không đúng làn đường nên Thiếu tá Lên ra hiệu dừng phương tiện.

Thấy hiệu lệnh, Duy cho xe máy giảm tốc độ. Tuy nhiên, khi Thiếu tá Lên đến kiểm tra thì lập tức Duy rồ ga, lao xe về phía trước. Xe máy của Duy tông và kéo lê Thiếu tá Lên trên mặt đường khoảng 4m.

Sau đó, Duy bỏ chạy về hướng cầu vượt Hòa Cầm, bị người dân phối hợp cùng Công an quận Cẩm Lệ tổ chức truy đuổi và bắt giữ.

Theo thăm khám ban đầu, Thiếu tá Lên bị chấn động não, gãy nền đốt gần ngón 5 bàn tay phải, đa chấn thương phần mềm, đang được điều trị tại bệnh viện.