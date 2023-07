Ngày 19/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mohamach Da Pha và chiếc siêu xe. Ảnh: CA

Được biết, Mohamach Da Pha là cộng tác viên trong Showroom K Supper, tức Công ty TNHH K Supper (chuyên kinh soanh siêu xe tại Việt Nam) do Phan Công Khanh (tự Khanh Super, SN 1994, quê Bến Tre, ngụ quận 7) làm Giám đốc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Công Khanh cũng về hành vi nói trên.

Cơ quan CSĐT xác định, Phan Công Khanh là chủ mưu vụ lừa đảo siêu xe của chị L.N.T.H. (ngụ TP Thủ Đức) rồi mang đi cầm cố. Mohamach Da Pha là cộng tác viên trong Showroom K Supper, có biết rõ về hành vi lừa đảo của Khanh nhưng đã giúp sức tích cực.

Đến nay, Công an TP.HCM đã thu giữ siêu xe có liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo nói trên và thu giữ thêm 1 số siêu xe của Phan Công Khanh.

Phan Công Khanh đang bị điều tra về hành vi lừa đảo. Ảnh: CA

Như đã thông tin, chị L.N.T.H. (ngụ TP Thủ Đức) có mua 1 xe McLaren BKS 51F – 821xx vào giữa tháng 4/2023, trị giá 10 tỷ đồng. Thông qua quan hệ xã hội, chị H. biết và nhờ Phan Công Khanh bán xe trên nên có ký gửi xe tại Showroom K Supper (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) nhưng không giao giấy tờ xe.

Ngày 23/5, Khanh cần tiền trả nợ, chuộc lại xe ô tô hiệu Mercedes G63 đã cầm cố trước đó nên đã nói dối với chị H. đưa giấy tờ xe McLaren để khách mua xem xe.

Thực chất không có khách mua xe nào đến showroom để xem xe. Khanh làm như vậy với mục đích là để lấy được bản chính giấy tờ xe McLaren BKS 51F – 821xx thì mới cầm cố xe được để vay tiền.

11h trưa 23/5, chị H. đến showroom K Supper đưa các bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe và đăng kiểm xe ô tô 51F – 821xx cho Khanh.

Sau đó, Khanh đưa xe McLaren cùng toàn bộ giấy tờ cho nhân viên Mohamach Da Pha đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh H. (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỷ đồng.

Sau đó, chị H. liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ xe cùng với xe BKS 51F – 821xx nhưng Khanh không trả lời. Khi chị H. đến tận showroom K Supper mới biết việc Khanh đang thiếu nợ rất nhiều người và đã đem xe ô tô 51F – 821xx của chị đi cầm cố cho người khác.

Vì thế chị H. đã có đơn tố cáo Phan Công Khanh đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trong vụ này, đối với Đặng Minh H. có hành vi nhận cầm xe ô tô 51F – 821xx không chính chủ sở hữu từ Mohamach Da Pha.

H. khai do quen biết với Mohamach Da Pha nên nhận cầm xe. H. không biết xe ô tô 51F – 821xx do Mohamach Da Pha, Phan Công Khanh do phạm tội. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.