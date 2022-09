Bắt Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ liên quan vụ "chuyến bay giải cứu"

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an chiều nay (20/9) xác nhận với VietNamNet, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa bắt ông Hải (sinh năm 1971, quê Hà Nội), Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, việc bắt ông Hải được thực hiện khi Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định.