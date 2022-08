Bé 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông: Nếu phát hiện muộn có thể dẫn đến tử vong

Vụ việc cháu N.H.Đ (sinh năm 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) bị đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1997, trú tại xã Chính Lý, Lý Nhân) bạo hành vào chiều 13/8 đang khiến dư luận xôn xao.

Đối tượng Giang khai nhận đã bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm bé Đ. bất tỉnh và cho vào thùng carton, đặt trong ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn. D. sau đó được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Khoa Cấp cứu và chống độc cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận trẻ bị nhốt vào tủ đông lạnh. Bác sĩ khẳng định, nếu trẻ không được phát hiện kịp thời, thân nhiệt hạ sâu do ở nhiệt độ lạnh quá lâu hoặc thiếu khí (nếu tủ bị đóng kín) có thể dẫn đến nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Theo đó, để đảm bảo hoạt động tốt nhất của các cơ quan, nhiệt độ cơ thể thường duy trì tốt nhất là 37 độ C. Do nhiều yếu tố (môi trường, bệnh lý...) nhiệt độ cơ thể có thể tăng cao hơn hoặc xuống thấp hơn. Nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường (trạng thái hạ thân nhiệt) và kéo dài sẽ gây ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể như: tim mạch, hệ thần kinh, tiêu hóa… Khi thân nhiệt giảm quá thấp, nếu không kịp thời xử lý tăng thân nhiệt, người bệnh có thể bị đe dọa tính mạng do tim và hệ thống thần kinh không thể hoạt động tốt.

Bệnh nhi N.H.Đ tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Đồng quan điểm, Ths.Bs Lê Văn Dẫn - Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, khẳng định: “Nan nhân có nguy cơ tử vong tùy vào nhiệt độ tủ đông và thời gian bị nhốt trong tủ kéo dài bao lâu”.

Ths.Bs Dẫn cũng phân tích, khi trẻ bị lạnh kéo dài sẽ gây ra tình trạng hạ thân nhiệt. “Ngoài triệu chứng nhiễm lạnh, nạn nhân sẽ bị rối loạn các chuyển hóa trong máu, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Điều này giống với 39 người Việt tử vong trong container tại Anh tháng 10/2020”, Ths.BS Dẫn phân tích.

Ths.Bs Dẫn cũng cảnh báo, trong không gian hẹp như ngăn đông tủ bảo ôn và thời gian kéo dài có thể xảy ra nguy cơ về ngạt khí. “Tủ đông đóng kín khiến nạn nhân bị thiếu dưỡng khí, thiếu oxy, CO2 tăng lên có thể rơi vào tình trạng hôn mê”, Ths.BS Dẫn nói

Về sơ cứu, bác sĩ thông tin, người nhà cần đánh giá tình trạng nạn nhân như thế nào, có biện pháp làm ấm cho trẻ và nhanh chóng đưa vào viện. “Khi có dấu hiệu rối loạn các chức năng, đặc biệt về hô hấp cần can thiệp sớm cho trẻ thở oxy. Quan trọng là chúng ta phải nâng nhiệt độ cho trẻ, dùng các biện pháp ủ ấm để đảm bảo nhiệt độ trẻ được đưa về bình thường”, bác sĩ cho biết.

Bác sĩ Đặng Xuân Thắng - Khoa Nội tổng hợp, Đại học Y Dược - Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) cũng khẳng định hành động đánh ngất bỏ trong ngăn đông vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

“Thông thường ngăn đông tủ lạnh nhiệt độ là 0 độ C. Cơ thể con người bị hạ thân nhiệt nguy hiểm hơn nhiều so với sốt, tăng thân nhiệt vì gây ngừng toàn bộ các quá trình như ngừng tim, tuần hoàn, ngừng các chức năng cơ thể như hô hấp, tiêu hóa, thần kinh… ”, bác sĩ Thắng cho biết.

Bác sĩ Thắng cũng phân tích chi tiết cháu bé được bọc trong tấm bìa: “Việc bọc cháu vào tấm bìa caton khi cho vào tủ lạnh có thể làm chậm quá trình giảm thân nhiệt của trẻ vì chính tấm bìa này mang tính cách nhiệt”.

Bác sĩ cũng lưu ý vấn đề trẻ bị bạo hành trước đó. Cụ thể, nếu liên quan bạo hành về thần kinh, đánh vào đầu cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về trí tuệ trẻ về sau này.

Tương tự TS Bùi Lê Minh - Trưởng ngành Công nghệ Sinh học - Viện Kỹ thuật Công nghệ cao NTT (Đại học Nguyễn Tất Thành) cũng khẳng định, nạn nhân trong vụ việc này đã gặp phải 2 nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng là nhiệt độ thấp và thiếu oxy bên cạnh các thương tổn do bị bạo hành.

Nhiệt độ tủ cấp đông trong khoảng từ 0 tới -18 độ C có thể dẫn tới suy chức năng của hàng loạt cơ quan, nhất là hệ tuần hoàn và hô hấp. Nguy hiểm nhất là khi cơ thể chuyển sang giai đoạn hạ thân nhiệt, nhiệt sinh ra không bù đủ nhiệt mất đi, trừ người đã quen ở vùng lạnh, cơ thể có thể chịu được điều kiện này trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Yếu tố may mắn là trong tủ không ẩm và có gió như khi gặp giá rét ở bên ngoài.

“Tuy nhiên yếu tố thiếu oxy có thể nguy hiểm cho tính mạng hơn trong tình huống này, nhất là khi trong tủ không có nhiều không gian. Việc cháu chưa có tổn thương nghiêm trọng sau khi bị nhốt trong thời gian như vậy tôi nghĩ có phần may mắn, tình huống đã có thể xấu hơn nhiều”, TS Lê Minh nói.