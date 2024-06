Thông tin từ Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 17/6, sáng cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký văn bản về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh.

Văn bản này được ban hành trong bối cảnh lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh đã xảy ra một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong xã hội.

Các bệnh viện: Tâm thần Trung ương 1, Tâm thần Trung ương 2, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà; Trung tâm Pháp y Tâm thần các khu vực; Sở Y tế Đà Nẵng và Thanh tra Bộ Y tế là đơn vị tiếp nhận văn bản này.

Để công tác giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của cơ quan tố tụng; đánh giá đúng tình trạng bệnh của đối tượng giám định, không để xảy ra các hành vi tiêu cực; Bộ Y tế đưa ra loạt yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Theo đó, các đơn vị thực hiện giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh tiếp nhận trưng cầu/yêu cầu của cơ quan tố tụng, của các tổ chức, cá nhân và thực hiện giám định phải đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, đúng quy trình, đúng quy định của Luật Giám định tư pháp và Thông tư số 23/2019 của Bộ Y tế "Ban hành Quy trình giám địnhpháp y tâm thần và Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần".

Các giám định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 11/2022 của Bộ Y tế "Quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm, thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần"; cùng đó, phải nghiêm túc thực hiện tự kiểm tra đánh giá hoạt động của đơn vị theo các tiêu chí và bảng điểm được quy định.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn, chủ động triển khai ký hợp đồng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế thực hiện khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng cho các đối tượng trên cơ sở hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí và quản lý chặt chẽ đối tượng. Tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan điều tra, viện kiểm sát về tình hình, kết quả giám định theo quyết định trưng cầu; chỉ tiếp nhận giám định khi có đầy đủ hồ sơ theo quy định; chỉ bàn giao kết luận giám định, đối tượng giám định cho các nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật

Đặc biệt, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị rà soát, tổng hợp và đề xuất nội dung cụ thể để sửa đổi các văn bản quy định không còn phù hợp.

Thanh tra bộ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh rà soát các đơn vị trước ngày 30/6. Trên cơ sở kết quả rà soát, tiến hành thanh tra đột xuất ngay đối với các đơn vị có biểu hiện vi phạm trong giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh; đồng thời hằng năm, đưa nội dung này vào kế hoạch thanh tra trình Bộ Y tế xem xét, quyết định.

Trước đó, VietNamNet đưa tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa Lê Văn Hùng và Phó Viện trưởng Nguyễn Thành Công. Đây là tiến trình tiếp theo khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an mở rộng điều tra về sai phạm liên quan đến hoạt động giám định, khám chữa bệnh đối với các bệnh nhân tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà (đóng tại tỉnh Đồng Nai). Hiện Bộ Công an chưa thông tin chi tiết về tiến trình điều tra vụ việc, vụ án liên quan tại cơ quan này.

Ngày 16/6, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hoà có báo cáo khẩn với Bộ Y tế về việc 11 viên chức của viện và 2 viên chức nghỉ hưu đã bị Cục C02 Bộ Công an bắt, triệu tập. Báo cáo nêu rõ hiện nay tình hình rất cấp bách, không còn cán bộ làm việc nên cơ quan này xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế để ổn định tình hình.