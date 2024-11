Ngày 1/11, TAND tỉnh Gia Lai đưa bị cáo Rơ M.K. (khoảng 17 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ) ra xét xử sơ thẩm về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, làm nạn nhân có thai dẫn đến sinh con.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Cơ nhận được tin báo về việc cháu S. (tên đã thay đổi, SN 2010 trú trên địa bàn) đang học lớp 7 nhưng đã sinh con nên vào cuộc xác minh.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, cháu S. cho biết, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, S. đã quan hệ tình dục với 2 thanh niên là Rơ L.T. và Rơ M.K.

Cụ thể, khoảng tháng 11/2022, Rơ L.T. quen biết S. qua mạng xã hội Facebook rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó, Rơ L.T. và S. đã quan hệ tình dục với nhau. Đến tháng 1/2023, do nghi ngờ T. đã có vợ nên S. chia tay và không gặp lại T. nữa.

Sau khi chia tay với Rơ L.T, cũng trong tháng 1/2023, S. quen Rơ M.K. tại nhà một người quen. Tiệc tan, mọi người đi ngủ, K. và S. ngồi nói chuyện với nhau đến khoảng 2h sáng rồi phát sinh quan hệ tình dục.

Đến ngày 3/8/2023, S. sinh con. Kết luận giám định của Phân viện KHHS tại Đà Nẵng khẳng định, Rơ M.K. chính là cha đẻ của cháu bé. Tại thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, S. mới 12 tuổi 8 tháng 23 ngày, còn Rơ M.K. mới khoảng 16 tuổi 3 tháng đến 16 tuổi 9 tháng.

Ngoài việc giao cấu khiến S. sinh con, ngày 3/8/2020, Rơ M.K. còn bị Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ xử lý hành chính bằng hình thức đưa vào trường giáo dưỡng, thời hạn chấp hành 12 tháng. Tiếp đó, ngày 14/4/2023, Rơ M.K. bị Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Sau khi ra đầu thú và bị tạm giữ, ngày 17/1/2024, Rơ M.K. bị khởi tố bị về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Đối với Rơ L.T, ngày 4/7/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về cùng tội danh.

Tại phiên tòa hôm nay, sau quá trình xét hỏi, tranh luận cùng với các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Rơ M.K. 9 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.