Ngày 19/10, nguồn tin của PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Võ Văn N. (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) đề điều tra về hành vi đánh đập người khác.

“Chị này bị hành hung nhưng không báo với chính quyền địa phương, công an mà bỏ về quê. Sau đó mạng xã hội lan truyền clip chị bị hành hạ nên công an vào cuộc xác minh. Hiện đang chờ giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân để củng cố hồ sơ và xử lý”, vị lãnh đạo này thông tin.

Chị H. bị "chồng hờ" đánh đập dã man. Ảnh: CTV

Bà Mai Thanh Thúy (60 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho biết, con gái bà là chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi) cùng cháu ngoại 8 tuổi bị “chồng hờ” Võ Văn N. đánh đập đã phải bỏ trốn về nhà ngoại.

“Đây không phải là lần đầu N. đánh con tôi, nhưng lần này là nặng nhất. Ngày hai mẹ con nó bắt xe ôm chạy trốn về nhà, trên mặt và người H. đầy vết thương. Tôi phải đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Không những con gái mà cháu ngoại cũng bị đánh, thực sự rất xót xa”, bà Thúy tâm sự.

Theo chị Nguyễn Minh H., khoảng 10 năm trước, chị quen với người đàn ông lạ mặt và có bầu nhưng bị người này ruồng bỏ. Quyết sinh con rồi gửi ông bà ngoại chăm, chị H. tha hương kiếm sống.

Tới năm 2022, thông qua người thân, chị H. quen biết N. Qua thời gian tìm hiểu, chị dọn về sống chung với N. như vợ chồng, thỉnh thoảng đón con gái lên chơi.

“Quãng thời gian đầu, N. rất thương yêu 2 mẹ con tôi. Tuy nhiên, khoảng nửa năm gần đây, N. thường xuyên nhậu say, ghen tuông, nghi ngờ tôi ngoại tình nên ra tay đánh đập. Lần nặng nhất tôi bị gãy xương sườn số 7”, chị H. nói và cho biết, vì thương “chồng hờ”, chị H. không tố cáo sự việc đến công an mà về nhà mẹ ruột dưỡng thương.

Đỉnh điểm, ngày 6/10, N. mua rượu ngồi nhậu một mình rồi kêu chị H. đưa tiền đi mua thuốc lá. Cho rằng chị H. “giấu tiền nuôi trai”, N. đánh đập chị H.

Võ Văn N. đánh con gái chị H. thương tích đầy mình. Ảnh: CTV

Chị H. kể, mới đầu N. đánh bằng tay, sau đó dùng cán chổi, cây móc quần áo, bắt chị nằm sấp xuống rồi quất liên tiếp. Quá đau đớn, chị bỏ chạy thì bị người đàn ông vũ phu tiếp tục đuổi theo đánh, làm ngã rách vùng mặt.

“Tôi được N. đưa đi xử lý vết thương. Thế nhưng, tối cùng ngày, N. tiếp tục đánh tôi. Ngay đêm đó, tôi gom quần áo dẫn theo con gái trốn sau nhà hàng xóm. Đến sáng hôm sau đón xe ôm trốn về nhà mẹ đẻ”, chị H. xót xa chia sẻ.

Sự việc của chị H. được người khác quay clip đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.