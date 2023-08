Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM cho hay, đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ người phụ nữ trói cháu bé 8 tuổi vào cột điện, đánh đập.

Bước đầu, nghi can Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi, ngụ ở địa phương) đã thừa nhận hành vi hành hạ trẻ em.

Nghi can Lê Thị Diễm Trang bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra, xử lý về hành vi "Hành hạ trẻ em". Ảnh: CA

Qua khám xét, công an thu giữ các tang vật gồm: 1 cây chổi có cán nhựa màu xanh dài 75cm; 1 thắt lưng da màu đen có bản rộng 3,5cm, dài 1,2m; 1 chiếc đũa tre dài 35cm, đường kính 1cm và 1 dây cáp Internet dài 3,2m… là các vật mà Trang dùng để trói, đánh đập cháu bé T.P.C.T. (8 tuổi).

Theo điều tra, cháu T. là con riêng của ông Phạm Tiến C. (52 tuổi), hiện đang sống cùng gia đình ông C. tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12. Vì vợ chồng ông C. bận đi làm, nên từ khi cháu T. nghỉ hè (tháng 6 đến nay), ông C. gửi nhờ hàng xóm, là Trang để chăm sóc, dạy kèm…

Trang khai nhận, vì cháu T. không nghe lời, không chịu học bài… nên từ đó đến nay hơn 10 lần đánh đập cháu bé, mà Trang không nhớ rõ ngày tháng. Trong đó có 3 lần, Trang hành hạ cháu T. có sự chứng kiến của 1 bé gái, là chị ruột của bé T.

Theo Trang, những lần như thế, Trang bắt cháu T. nằm sấp dưới nền nhà rồi dùng các vật dụng như: chổi, thắt lưng, đũa tre… để đánh vào mông.

Về diễn biến bị phát hiện hành vi, Trang khai chi tiết, khoảng 16h chiều 23/8, Trang kèm cháu T. học bài nhưng phát hiện bé trai này không chịu làm bài tập. Trong lúc bực tức, Trang vừa chửi bới, vừa cởi hết quần áo cháu T. kéo ra trước nhà, dùng dây cáp Internet trói cháu vào cột điện.

Nghi can Trang khai nhận, từ khi được nhờ trông coi, dày kèm cho bé, đã có hơn 10 lần đánh đập. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, Trang dùng cây chổi có cán nhựa màu xanh, dài 75cm đánh vào người cháu 7 cái. Cháu T. vùng thoát được khỏi dây trói nên vừa chạy lòng vòng, vừa khóc. Trang đuổi theo và dùng chổi đánh gần 30 phát vào nhiều bộ phận trên cơ thể của cháu.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh khu dân cư ghi nhận lại và đồng thời có sự chứng kiến của một số người dân, nên họ bức xúc trình báo công an địa phương. Công an vào cuộc đã xác định rõ có dấu hiệu hành vi bạo hành trẻ em nên bắt giữ khẩn cấp Trang để điều tra.

Cơ quan công an kiểm tra, phát hiện trên cơ thể của cháu T. có 15 dấu vết bầm tím do Trang gây ra, khi dùng chổi để đánh.