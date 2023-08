Hôm nay (8/8), UBND phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, đang chăm sóc bé gái sơ sinh sau khi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Trước đó khoảng 21h tối 3/8, bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, trú tổ 19C, khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí) phát hiện một trẻ sơ sinh khoảng 3-5 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà mình.

Cháu bé giới tính nữ, nặng khoảng 3kg, được để trong chiếc giỏ nhựa màu xám. Kiểm tra bên trong giỏ nhựa, bà Thanh thấy có 1 túi bỉm, 10 bộ quần áo trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, còn có tờ giấy viết tay với nội dung: "Thân gửi gia đình, em do trẻ người non dạ nên em đã có bé, nhưng em không đủ điều kiện để nuôi cháu. Em không có đủ khả năng để lo cho cháu do hoàn cảnh đưa đẩy. Em mong nhờ gia đình nuôi cháu giúp em, em sẽ không bao giờ tìm gặp lại con nữa. Em xin cảm ơn gia đình. Cháu sinh ngày 1/8/2023. Em xin đa tạ gia đình”.

Thông báo từ phía UBND phường Quang Trung về việc tìm người thân cho cháu bé sơ sinh (Ảnh: UBND phường Quang Trung)

Hiện, UBND phường Quang Trung đã giao cho bà Nguyễn Thị Thanh tạm thời nuôi dưỡng và chăm sóc cháu bé. Vậy ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé đến UBND phường Quang Trung để làm thủ tục nhận con.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi ban hành thông báo đến hết ngày 14/8 không có thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé, UBND phường Quang Trung tiến hành đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan cho cháu bé theo quy định.